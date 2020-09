Napoli, uomo cade in mare al porto: salvato dai militari dell’Esercito (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questo pomeriggio militari dell’Esercito appartenenti al Raggruppamento “Campania” impegnati nel servizio di vigilanza presso l’area del porto “Calata di Massa”, allertata dal personale in attesa d’imbarco, hanno prestato soccorso ad un uomo che sporgendosi dalla banchina cadeva in mare. Immediatamente il capo pattuglia e il suo vice resosi conto delle difficoltà dell’uomo nel rimanere a galla, si tuffavano in mare per trarre in salvo il malcapitato turista. La prontezza dei militari dell’Esercito rendeva possibile il salvataggio. Tale intervento si inserisce nel contesto più ampio nel presidio del territorio in concorso ... Leggi su anteprima24

Capezzone : Quella di #DeBenedetti su #Berlusconi, ieri, non è stata una gaffe né un lapsus. A Napoli si direbbe che è uscito a… - serenel14278447 : Capri pazza per Black Chopin: storia di un'amicizia tra uomo e cornacchia - tiz2060 : RT @Capezzone: Quella di #DeBenedetti su #Berlusconi, ieri, non è stata una gaffe né un lapsus. A Napoli si direbbe che è uscito al natural… - BenedettaEvola : RT @Capezzone: Quella di #DeBenedetti su #Berlusconi, ieri, non è stata una gaffe né un lapsus. A Napoli si direbbe che è uscito al natural… - Marilen50256097 : RT @Capezzone: Quella di #DeBenedetti su #Berlusconi, ieri, non è stata una gaffe né un lapsus. A Napoli si direbbe che è uscito al natural… -