Napoli – Roma, per Milik gli azzurri chiedono l’inserimento del 2002 Bove (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, la trattativa tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik non sta procedendo a gonfie vele. Le parti in gioco sono tante, così anche le pedine interessate alla trattativa. Tra Milik e la Roma manca infatti l’accordo, così come manca l’accordo tra Under … L'articolo Napoli – Roma, per Milik gli azzurri chiedono l’inserimento del 2002 Bove Leggi su dailynews24

mirkocalemme : L'accordo tra #Suarez e la #Juventus è totale, ma passaporto e buonuscita sono problemi ancora da risolvere e obbli… - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - AlfredoPedulla : #Dzeko-#Juve: la svolta entro 48 ore. Se dice si #Milik-#Roma e #Under-#Napoli - luragiuseppe : RT @MinutemanItaly: Questo tizio ogni lunedì mattina parte (con comodo, verso le 8.30) da Napoli per Roma con 4 auto blu di scorta blindate… - UKOWEN_BAD1 : RT @MinutemanItaly: Questo tizio ogni lunedì mattina parte (con comodo, verso le 8.30) da Napoli per Roma con 4 auto blu di scorta blindate… -