Napoli, parla l’ex agente di Edinson Cavani: “Juventus? Non credo possa fare un’operazione del genere” (Di domenica 6 settembre 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto nelle ultime ore Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani. “Dopo l’ultimo anno a Palermo, Moratti aveva praticamente preso Cavani. Chiamammo diverse volte il direttore sportivo e dopo 15 giorni decidemmo di intraprendere altre strade. Di lì ad una settimana firmammo con il Napoli. (…) Juventus? Da un paio d’anni a questa parte, non posso più intercedere sulle scelte personali e professionali di Edinson, c’è un’altra persona che se ne occupa. Non posso entrare nel merito, posso dire che conoscendo molto bene Cavani, non credo possa fare un’operazione del genere. C’è un’intervista ben chiara ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla Maglia Odio Napoli, parla il ragazzo: "Non è razzismo" Vesuvio Live Gigi D'Alessio: "Questa non è la mia svolta rap, sono io ad aver portato i rapper nella melodia"

Con quel brano io davo il buongiorno a una Napoli molto diversa rispetto alla città di oggi ... il testo invece l’ho lasciato com’era perché parla di me, ho lasciato il cuore, dando spazio agli ospiti ...

Napoli in lutto, addio al famoso comico vesuviano dei Fatenefratelli

È morto Gigi Imperatrice, 85 anni, del duo comico Fatebenefratelli, accanto al fratello Edoardo. Sangiorgese, fratello dell’impresario Pino Moris, scomparso nel 2017, come lui amante della canzone nap ...

