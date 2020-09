Napoli, Osimhen non nasconde le sue ambizioni: "Voglio vincere anche la Champions League" (Di domenica 6 settembre 2020) "Voglio vincere anche la Champions League" è la dichiarazione attribuita all'ex giocatore del Lille, che sogna di trascinare il Napoli anche sul tetto d'Europa Leggi su 90min

borbonico1926 : Se arrivasse anche #Boga, sarebbe un attacco in stile #PremierLeague. Fisicità Velocità Attacco degli spazi. In… - zazoomblog : Osimhen studia Cavani: al Napoli vuole ripetere gli anni doro del Matador - #Osimhen #studia #Cavani: #Napoli - cn1926it : #Zenga su #Osimhen: “É presto per dirlo, ma può essere la rivelazione della prossima stagione” - news24_napoli : Osimhen segna tre goal col Teramo, Ferrara: “Brutto da vedere. Visto… - dfcaosdomenico : Parla sempre male del Napoli e del presidente De Laurentiis.. Adesso l'ultimo acquisto Osimhen non va bene.. Com… -