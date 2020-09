Napoli, l'autista del bus contagiato: «Troppi passeggeri senza mascherina» (Di domenica 6 settembre 2020) «Sono stato sempre attento, non ho mai abbassato la guardia, ma la nostra categoria è ad altissimo rischio ogni giorno». Dalle parole di G.A., l?autista dell?Anm... Leggi su ilmattino

«Sono stato sempre attento, non ho mai abbassato la guardia, ma la nostra categoria è ad altissimo rischio ogni giorno». Dalle parole di G.A., l’autista dell’Anm positivo al tampone, affiora tutta la ...Un autista dell’Anm è risultato positivo al tampone per il covid19. Il dipendente si era recato in ospedale per curare un’altra patologia ed è stato sottoposto al tampone, risultando positivo. Lo rife ...