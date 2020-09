Napoli, la strana estate di Petagna (Di domenica 6 settembre 2020) Da primo rinforzo del reparto avanzato a ultima scelta: l'avventura a Napoli di Andrea Petagna è appena cominciata ma rischia già di tingersi di giallo. Colpa, se così si può dire, del rinnovo di ... Leggi su quotidiano

JastemmoColNAP : @drusso2235 di Maria ha rovinato il napoli, se non avesse mai segnato oggi Ancelotti sarebbe ancora qui. che strana la vita. - Sergio8arone : RT @MignottAir: E nummere! Vulimmo e nummere! Che città strana e pittoresca, che gran teatro questa Napoli. (Di Giacomo) - AntonellaCrima2 : RT @MignottAir: E nummere! Vulimmo e nummere! Che città strana e pittoresca, che gran teatro questa Napoli. (Di Giacomo) - TOSADORIDANIELA : RT @MignottAir: E nummere! Vulimmo e nummere! Che città strana e pittoresca, che gran teatro questa Napoli. (Di Giacomo) - pmiele0 : RT @MignottAir: E nummere! Vulimmo e nummere! Che città strana e pittoresca, che gran teatro questa Napoli. (Di Giacomo) -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli strana

Quotidiano.net

Napoli, 6 settembre 2020 - Da primo rinforzo del reparto avanzato a ultima scelta: l'avventura a Napoli di Andrea Petagna è appena cominciata ma rischia già di tingersi di giallo. Colpa, se così si pu ...Seconda serata dall'Arena di Verona per questa rassegna che non solo racconta la musica italiana ma sostiene i lavoratori del settore. LE NOSTRE PAGELLE E' un comunicatore. Pochi come lui sanno legger ...