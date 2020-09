Naomi Campbell: l’ex fidanzato miliardario rivuole i suoi soldi (Di domenica 6 settembre 2020) La venere nera Naomi Campbell è stata trascinata in giudizio dal suo ex fidanzato, Vladislav Doronin, che rivuole i soldi che le ha prestato mentre stavano insieme. Pare che la cifra si aggiri intorno ai tre milioni di dollari. I due hanno avuto una storia d’amore durata cinque anni, dal 2008 al 2013. Sono passati sette anni da quando la sempre top Naomi Campbell e il miliardario russo Vladislav Doronin si sono lasciati. Si erano amati per cinque, poi, pare, che il rapporto si sia interrotto a causa delle corna di lui con una giovanissima e bionda modella russa. Naomi non l’aveva perdonato e i due erano andati ognuno per la sua strada. Ora però Vladislav, uomo d’affari di grande successo, l’ha ... Leggi su velvetgossip

