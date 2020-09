Naomi Campbell, l’ex fidanzato miliardario le fa causa: “Mi deve dei soldi e si è tenuta beni dal valore di 3 milioni” (Di domenica 6 settembre 2020) Nuova grana per Naomi Campbell che, dopo anni turbolenti trascorsi fra tribunali e centri di recupero per alcol e droga, sembrava aver trovato pace. Invece a sette anni dalla loro separazione a trascinarla davanti a un giudice è il suo ex fidanzato, il miliardario russo Vladislav Doronin, che le fa causa e chiede che gli vengano restituiti i soldi che le aveva prestato ma anche beni per 3 milioni di dollari che l’ex top model si è tenuta. La “venera nera” e Doronin sono stati fidanzati per cinque anni, dal 2008 al 2013, e molti pensavano che si sarebbero sposati. Il tycoon russo era solito viziarla con regali milionari, vacanze extra lusso – inclusa una permanenza nella suite presidenziale al Ritz Carlton di Mosca ... Leggi su ilfattoquotidiano

