Muriqi vestirà la maglia della Lazio (Di domenica 6 settembre 2020) Vedat Muriqi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo più di un mese di trattative con il Fenerbahce, il club biancoceleste è riuscito a concludere l’accordo. Muriqi, un rinforzo in attacco Muriqi è il nuovo acquisto della Lazio L’attaccante kosovaro sarà una “pedina” molto importante per mister Inzaghi che con il suo arrivo andrà a rinforzare la zona offensiva. L’allenatore aveva infatti più volte avanzato la richiesta di giocatori che oltre alla tecnica, si distinguessero anche per le caratteristiche fisiche. Nella stagione che si è appena conclusa alla Lazio sono mancate personalità di spicco che invadessero nel modo giusto ... Leggi su sport.periodicodaily

andreassl781 : RT @BaldiMarce: Scambio di documenti in corso, Vedat #Muriqi vestirà la maglia biancoceleste. Circa 2,5 mln a stagione per 5 anni @DiMarzio - Aquila6811 : RT @BaldiMarce: Scambio di documenti in corso, Vedat #Muriqi vestirà la maglia biancoceleste. Circa 2,5 mln a stagione per 5 anni @DiMarzio - ndl00 : RT @BaldiMarce: Scambio di documenti in corso, Vedat #Muriqi vestirà la maglia biancoceleste. Circa 2,5 mln a stagione per 5 anni @DiMarzio - tania_andreano : RT @BaldiMarce: Scambio di documenti in corso, Vedat #Muriqi vestirà la maglia biancoceleste. Circa 2,5 mln a stagione per 5 anni @DiMarzio - BaldiMarce : Scambio di documenti in corso, Vedat #Muriqi vestirà la maglia biancoceleste. Circa 2,5 mln a stagione per 5 anni @DiMarzio -