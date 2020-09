Muore anche il fratello eroe che si era calato nel silos per salvare Davide (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo Davide, è morto anche Francesco Gennero. Il 25enne si era calato dentro un silos per soccorrere il fratello che aveva perso i sensi. i fratelli genneroOggi c’è un’intera comunità che piange la fine dei due fratelli Gennero. Una famiglia distrutta mentre si trovava al lavoro nella loro azienda. Francesco Gennero, 25 anni, ha raggiunto in cielo Davide, 22 anni, il fratello più piccolo che aveva tentato di salvare. La famiglia Gennero è molto conosciuta nel Cuneese e ha la sua azienda familiare a Cavallermaggiore. L’azienda che serve tutto il corcondario, è specializzata nell’allevamento di Frisone per la produzione del latte. I due ragazzi erano l’orgoglio di ... Leggi su chenews

