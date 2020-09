Morta Dina Croce, la partigiana staffetta che pedalava per 100 chilometri (Di domenica 6 settembre 2020) È Morta oggi, 6 settembre 2020, Dina Croce, la partigiana che insieme ad altre due donne fece parte della formazione che entrò per prima a Milano il 27 aprile del 1945 partecipando alla liberazione della città quando ancora i cecchini fascisti sparavano. Dina Croce aveva 98 anni ed è Morta in una casa di riposo del Pavese, era originaria della provincia, nacque a Santa Giulietta. A renderlo noto è stato il presidente provinciale milanese dell’Anpi, Roberto Cenati che ha manifestato il cordoglio dell’associazione e l’ha ricordata come “un personaggio di rilievo della Resistenza”. partigiana e staffetta di collegamento del Comando della Brigata GaribalDina ... Leggi su tpi

i1ygq : Morta Dina Croce, la partigiana staffetta che pedalava per 100 chilometri 'veloce come il vento' - ginugiola : Morta Dina Croce, la partigiana staffetta che pedalava per 100 chilometri 'veloce come il vento' - dreamChaser1789 : RT @Ass_CosaVostra: Morta Dina Croce, la partigiana staffetta che pedalava per 100 chilometri 'veloce come il vento' - Ass_CosaVostra : Morta Dina Croce, la partigiana staffetta che pedalava per 100 chilometri 'veloce come il vento' - lacittanews : Aveva 98 anni e da qualche tempo era ricoverata in una casa di riposo nell'Oltrepo. #DinaCroce… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Dina Morta Dina Croce, la partigiana staffetta che pedalava per 100 chilometri "veloce come il vento" La Repubblica Resistenza: morta partigiana Dina Croce

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Insieme ad altre due donne fece parte della formazione partigiana che entrò per prima a Milano il 27 aprile del 1945 partecipando alla liberazione della città quando ancora i ...

Resistenza: morta la partigiana Dina Croce

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Insieme ad altre due donne fece parte della formazione partigiana che entrò per prima a Milano il 27 aprile del 1945 partecipando alla liberazione della città quando ancora i ...

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Insieme ad altre due donne fece parte della formazione partigiana che entrò per prima a Milano il 27 aprile del 1945 partecipando alla liberazione della città quando ancora i ...(ANSA) - MILANO, 06 SET - Insieme ad altre due donne fece parte della formazione partigiana che entrò per prima a Milano il 27 aprile del 1945 partecipando alla liberazione della città quando ancora i ...