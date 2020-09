Monza senza tifosi. Ferrari, rossa di vergogna. Ritiro immediato da Mondiale F1 (Di domenica 6 settembre 2020) Continua la via crucis della Ferrari. Neanche Monza è riuscita nel miracolo di resuscitare una Ferrari sempre più rossa di vergogna. La vigilia del Gran Premio d’Italia è stata funesta per la Ferrari che non è riuscita a centrare neanche l’ingresso nel Q1. Leclerc ha conquistato il tredicesimo posto della griglia, Vettel partirà dalla diciasettesima posizione. Fa davvero male al cuore vedere la Ferrari ridotta in simili condizioni. Una figuraccia Mondiale che offende un brand storico del made in Italy. E’ tutta sbagliata la Ferrari: strategia, passo gara, sprint. Nello sport si vince e si perde. Ma una scuderia come la Ferrari ha il dovere di esser competitiva. E ... Leggi su optimagazine

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Italia a Monza, ecco che occorre certo fare un passo indietro: che cosa era successo infatti proprio qui so ...

Il soffio di Gethin, “nonno” Fangio, fulmine Montoya: da sempre, è magica Monza

Dal 1950, invece, è valido per il Mondiale di F. 1 e in undici occasioni ha assegnato il titolo piloti: la prima nel 1950 a Giuseppe Farina su Alfa Romeo, l’ultima nel 1979 al ferrarista Jody Scheckte ...

