Monza: le Frecce Tricolori danno il via al Gran Premio d’Italia di Formula 1, un messaggio di speranza [VIDEO] (Di domenica 6 settembre 2020) Semaforo con fumi verdi bianchi e rossi, così le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare hanno dato il via al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Per il sesto anno consecutivo la formazione di nove MB339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso subito dopo l’Inno di Mameli il Tricolore sull’autodromo nazionale di Monza in occasione della tappa italiana del campionato di Formula 1. Un sorvolo insolito, senza pubblico, dettato dal perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ma che vuole rappresentare un messaggio di speranza e ripresa. Le Frecce Tricolori danno il via al Gran Premio d’Italia ... Leggi su meteoweb.eu

