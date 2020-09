Monza, la piscina chiude per qualche giorno: alla Pia Grande arriva un nuovo gestore (Di domenica 6 settembre 2020) La piscina Pia Grande di Monza chiude per qualche giorno. A seguito del contenzioso avviato nel mese di giugno con la società Sport Management SpA per gravi inadempimenti contrattuali, il Centro ... Leggi su monzatoday

Sono tre gli operatori che hanno effettuato un sopralluogo al centro natatorio Pia Grande di Monza per fare un’offerta di gestione e riaprire le piscine con un nuovo privato. Il centro natatorio Pia G ...

Sticchi Damiani "Pronto un piano per i cento anni di Monza"

Il presidente dell'Aci: "Il Governo ci aiuti, servono 100 milioni" ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo in mente lavori dentro e fuori pista, alcuni urgenti e altri che possono attendere. Il minimo indispensab ...

