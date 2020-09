Monte S. Angelo, Sergio Rubini festeggia oggi i 30 anni del film 'La stazione' (Di domenica 6 settembre 2020) Monte Sant'Angelo - A chiudere la 3edizione di 'Mònde - Festa del Cinema sui Cammini', oggi a Monte Sant'Angelo, sarà l'evento speciale, fruibile anche in streaming, che vedrà protagonista Sergio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

PaoloLatino : Buona Domenica a voi tutti ! @ Monte Sant'Angelo - otiv_tmd3 : @xFister @JimDebaser @Palvinismo1 @gustatore @jeschiralli Anche se ho conosciuto la copia giovane di Monica Bellucc… - DeStefanoCris : Ma davvero andate fin giu’ in Salento? Io mi sono fermata a pranzare a Monte Sant’Angelo, su quella grande isola di… - mitanio10 : Castello monte Sant’Angelo - GladioGladius : RT @ItalianellaM: Le Medaglie d’Oro della Grande Guerra – Tenente Colonnello ANGELO SCANDALIATO – Monte San Gabriele, 5 settembre 1917 htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Angelo

La Gazzetta del Mezzogiorno

Monte Sant’Angelo - A chiudere la 3^ edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, oggi a Monte Sant’Angelo, sarà l’evento speciale (fruibile anche in streaming) che vedrà protagonista Sergio Ru ...Sarebbe morta dopo il parto la neonata trovata senza vita mercoledì scorso in un'aiuola a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. La piccola era venuta alla luce nell'appartamento di una coppia di con ...