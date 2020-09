Mondiale Rally - Doppietta Hyundai, vince Tänak (Di domenica 6 settembre 2020) Questo fine settimana è tornato in scena il Mondiale Rally, con il quarto appuntamento del 2020: il Rally di Estonia. Ott Tänak è stato lindiscusso protagonista e vincitore della gara. Una vittoria importante, la prima insieme alla Hyundai. Per il team di Alzenau in Estonia è arrivata una Doppietta, proprio grazie al secondo posto ottenuto da Craig Breen. Sul gradino più basso del podio sale Sébastien Ogier.Weekend agrodolce per la Hyundai. Tänak non ha sbagliato un colpo e ha ampiamente meritato la vittoria. In realtà, ha commesso una sbavatura che avrebbe potuto togliergli il sorriso, sfiorando un incidente contro degli alberi. Nonostante qualche danno, però, è riuscito a portarsi a casa il trofeo del vincitore. Se da ... Leggi su quattroruote

