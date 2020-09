Mom: Anna Faris lascia la serie e i fan non la prendono bene (Di domenica 6 settembre 2020) La star di Mom Anna Faris conferma di aver deciso di lasciare lo show targato CBS che la vedeva protagonista, assieme ad Allison Janney, da ormai sette stagioni e i fan non l'hanno presa bene. La prossima stagione di Mom non vedrà Anna Faris nel suo cast. L'attrice ha infatti deciso dopo sette anni di abbandonare la sitcom di CBS di cui era protagonista assieme al Premio Oscar Allison Janney. Stando a quanto riportato da Deadline, l'uscita di scena di Faris - che nello show interpreta Christy, la figlia di Bonnie Plunkett (Janney) - sarebbe stata finalizzata durante lo hiatus forzato dall'emergenza sanitaria, e al momento gli sceneggiatori della serie starebbero scrivendo la nuova stagione tenendo conto della cosa (la sua assenza verrà ... Leggi su movieplayer

