Mittelfest 6 settembre l’omaggio al grande drammaturgo sloveno Pandur ed Elio Germano virtuale (Di domenica 6 settembre 2020) Protagonisti delle scene teatrali nazionale e internazionali attesi a lunedì 7 settembre Mittelfest. Il festival entrato ormai nel vivo della programmazione dopo un intenso weekend aperto nel segno dell’Empatia, tema portante di questa edizione, l’ultima firmata dalla direzione artistica di Haris Pašovic. Inizierà nel pomeriggio la prima delle repliche previste alla Sala Civibank (6 in tutto, dal 7 al 9 settembre, alle 18.00 e alle 20.30) di “Segnale d’allarme/ La mia battaglia VR”, performance in realtà virtuale tratta dallo spettacolo teatrale “La mia battaglia”, scritto dallo stesso Germano (che non sarà fisicamente presente) ma appunto con Chiara Lagani e tratto da Mein Kampf di Adolf Hitler. È uno ... Leggi su udine20

GibelliTiziana : RT @Mittelfest: 6 Settembre, secondo giorno di #Mittelfest ?? - Mittelfest : 6 Settembre, secondo giorno di #Mittelfest ?? - FabriziaMaggi : RT @CSSUdine: 10 settembre ore 19 e 21.45 #Misericordia scritto e diretto da #EmmaDante «una favola contemporanea che racconta la fragilità… - FabriziaMaggi : RT @CSSUdine: 10 settembre ore 19 e 21.45 #Misericordia scritto e diretto da #EmmaDante «una favola contemporanea che racconta la fragilità… - patrizia_fonda : RT @TgrRaiFVG: Stasera a Cividale comincia @Mittelfest: tra i protagonisti di oggi Alessandro Benvenuti e Romeo Castellucci. 'Empatia' il… -

Ultime Notizie dalla rete : Mittelfest settembre Mittelfest, programma 6 settembre 2020 Udine20 2020 Il via del Mittelfest: un inno in Duomo alla forza di reagire e a un mondo nuovo

Da oggi a Cividale il festival che si ispira all’empatia Questa sera il concerto dell’Orchestra e del Coro Fvg Si comincia. Il Mittelfest della resistenza, terza creatura del direttore artistico Haris ...

Mittelfest al via con una prima di Alessandro Benvenuti sul lock-down

E' una giornata che segna la storia culturale dell'Europa, in uno dei pochi festival che quest'anno ha deciso di essere dal vivo, dice il direttore artistico Haris Pasovic all'apertura del Mittelfest ...

Da oggi a Cividale il festival che si ispira all’empatia Questa sera il concerto dell’Orchestra e del Coro Fvg Si comincia. Il Mittelfest della resistenza, terza creatura del direttore artistico Haris ...E' una giornata che segna la storia culturale dell'Europa, in uno dei pochi festival che quest'anno ha deciso di essere dal vivo, dice il direttore artistico Haris Pasovic all'apertura del Mittelfest ...