Milik-Under, il Napoli rilancia: “Dateci Veretout e gli extra gli aggiungiamo noi”. La Roma dice no (Di domenica 6 settembre 2020) La trattativa per portare Milik alla Roma in cambio di Dzeko richiede ancora tempo. Ed è condizionata da quanto accadrà con Dzeko e la Juventus. In cambio del polacco, il Napoli prenderebbe Under. Chiede inoltre un conguaglio da 20 milioni che già si è andato riducendo a quindici. La Roma ha proposto di inserire nella trattativa un Primavera per ridurre l’importo del cash, e a quel punto, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha avanzato una controproposta “Perché non ci date Veretout e gli extra li aggiunge il Napoli? E sarebbero mutati (ancora) gli scenari, in questo caso, si sarebbe dovuto riscrivere questo Romanzone popolare, sul quale è ... Leggi su ilnapolista

