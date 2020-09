Miliardario russo fa causa alla ex Naomi Campbell: 'Si è tenuta beni milionari' (Di domenica 6 settembre 2020) Promette scintille la causa che il Miliardario russo Vladislav Doronin ha promosso contro la sua ex fidanzata Naomi Campbell accusata di non volergli restituire beni per un totale di tre milioni di ... Leggi su today

laregione : Miliardario russo fa causa alla ex Naomi Campbell - Notiziedi_it : Miliardario russo fa causa alla ex Naomi Campbell: “Si è tenuta beni milionari” - paolorm2012 : RT @ultimenotizie: Il miliardario russo Vladislav Doronin fa causa alla sua ex fidanzata #NaomiCampbell. Doronin accusa l'ex modella di non… - Camilllinha28 : RT @ultimenotizie: Il miliardario russo Vladislav Doronin fa causa alla sua ex fidanzata #NaomiCampbell. Doronin accusa l'ex modella di non… - infoitcultura : Lei si tiene i soldi, miliardario russo fa causa alla ex Naomi Campbell -