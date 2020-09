Milano si candida per ospitare finali Nations League (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - Milano, 06 SET - Milano è pronta a formalizzare la candidatura per ospitare le finali di Nations League 2021. La Giunta comunale ha infatti approvato la presentazione degli 'Impegni dell'... Leggi su corrieredellosport

M5S_Europa : #Milano si candida ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti: un'occasione di riscatto dopo il fallimento del… - ivanscalfarotto : ll governo candida #Milano come sede della Divisione Centrale del #TUB. Una buona decisione, che ho sostenuto da te… - Corriere : L'Italia candida Milano a sede del Tribunale dei brevetti Ue - sportli26181512 : Nations League, Milano si candida per ospitare le finali 2021: Il capoluogo lombardo è pronto a formalizzare uffici… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Milano si candida per ospitare le finali di Nations League -