Milan, Pioli: “Vogliamo migliorare la squadra, ecco la strategia. Riapertura stadi? Ho la mia idea” (Di domenica 6 settembre 2020) La cosa importante per noi in questo momento è giocare, perché tra poco avremo il preliminare di Europa League.Queste le parole di Stefano Pioli al termine della sfida amichevole tra Milan e Monza. Il tecnico dei rossoneri - che hanno sconfitto i brianzoli con il risultato di 4-1 - è intervenuto nel post gara di San Siro analizzando nel dettaglio la prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna mettere un po’ di ritmo nelle gambe, un po’ di competizione. Poi il risultato di un’amichevole conta e non conta, ho visto buone cose e altre situazioni sulle quali possiamo crescere: non abbiamo avuto infortuni, abbiamo aumentato il minutaggio per alcuni giocatori, perciò le sensazioni sono buone. Preliminare di Europa League? Anche lì incontreremo un’avversaria che ... Leggi su mediagol

acmilan : Coach Pioli's thoughts on the team's form, our youngsters and much more following the #MilanMonza friendly ??? La… - PietroMazzara : #Pioli conferma la necessità di intervenire sul mercato per rimpolpare il reparto difensivo. Serve tassativamente u… - Gazzetta_it : Milan-Monza 4-1, Pioli: “In difesa siamo un po’ contati” - Mediagol : #Milan, Pioli: 'Vogliamo migliorare la squadra, ecco la strategia. Riapertura stadi? Ho la mia idea'… - tomasonidiego : RT @PietroMazzara: #Pioli conferma la necessità di intervenire sul mercato per rimpolpare il reparto difensivo. Serve tassativamente un cen… -