Milan, Bakayoko ha detto sì ma il Chelsea è osso duro. Cosa serve per chiudere (Di domenica 6 settembre 2020) La vittoria di ieri sera in amichevole con il Monza ha dato delle indicazioni importanti al tecnico del Milan Stefano Pioli. Un 4-1 che però ha messo in evidenza qualche lacuna che potrebbe essere colmata con l'arrivo di Tiemoué Bakayoko. Maldini ci lavora da un mese ma il Chelsea è un osso duro, specialmente la super manager Marina Granovskaia che ne gestisce il mercato, e ci sarà da lavorare ancora per sbloccare la trattativa per il ritorno del centrocampista francese. Lo confermano le parole di Paolo Maldini nel prepartita di ieri sera: «Se possiamo migliorare ancora la rosa attuale lo faremo – ha detto il direttore tecnico rossonero al Tg5 –. Abbiamo chiuso le priorità prima che aprisse il mercato, adesso possiamo ... Leggi su itasportpress

