Migranti, Lamorgese: “Non possiamo bloccare i barchini affondandoli” (Di domenica 6 settembre 2020) La ministra dell’Interno Lamorgese interviene al Forum Ambrosetti a Cernobbio e dice la sua a proposito della questione Migranti: “Una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire”. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese prende la parola al Forum Ambrosetti a … L'articolo Migranti, Lamorgese: “Non possiamo bloccare i barchini affondandoli” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Migranti, Lamorgese: “Non possiamo affondare i barchini in arrivo, bisogna fermare le partenze” - Adnkronos : #Migranti, #Lamorgese: 'Non possiamo bloccare barchini affondandoli' - HuffPostItalia : Luciana Lamorgese: 'Non posso affondare i barchini. Dalle navi Ong sbarcati solo 350 migranti' - GMarcuccio : RT @ImolaOggi: ??Migranti, Lamorgese: non posso impedire che i barchini arrivino sulle nostre coste - MMastrantuono : RT @fattoquotidiano: Migranti, Lamorgese: “Non possiamo affondare i barchini in arrivo, bisogna fermare le partenze” -