Migranti | Lamorgese | “Non possiamo bloccare barchini affondandoli”

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Gli sbarchi devono essere bloccati dal paese di origine, i Migranti non devono partire ma se poi partono non credo di poter bloccare i barchini autonomi affondandoli o non facendoli arrivare sulle nostre coste". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al forum Ambrosetti di Cernobbio. "Gli sbarchi autonomi con barche e barchini ci sono sempre stati", ha precisato il ministro. "Non si fa mai il distinguo tra nave di ong e barchini autonomi, tutti i numeri degli arrivi di luglio sono di barchini, l'unica ong che è sbarcata portava 350 Migranti ed è arrivata la scorsa settimana. Su un numero così elevato di arrivi, e questo lo sa anche ...

