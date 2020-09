Migranti, la ministra Lamorgese: 'Fermare gli sbarchi? Non possiamo affondare i barchini' (Di domenica 6 settembre 2020) Sui 'una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire, bisogna quindi lavorare con i Paesi di provenienza,... Leggi su leggo

Massimi47715989 : Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio. La ministra h… - LegaPremier : Siamo gli unici al Mondo che non possono difendere i propri confini! Incapaci! Migranti, la ministra Lamorgese: «Fe… - Notiziedi_it : Migranti, la ministra Lamorgese: «Fermare gli sbarchi? Non possiamo bloccare i barchini affondandoli» - ILOVEPACALCIO : #Migranti, la ministra #Lamorgese: 'Fermare gli sbarchi? Non possiamo bloccare i barchini affondandoli' - AgenziaH : RT @ilmessaggeroit: Migranti, la ministra Lamorgese: «Fermare gli sbarchi? Non possiamo bloccare i barchini affondandoli» -