Michele Bravi cambia look: biondo platino per “Bella d’estate” con Mika (FOTO e VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Michele Bravi cambia look e incanta il palcoscenico dei Seat Music Awards 2020 in coppia con Mika sulle note di “Bella d’estate”, successo di Mango che i due grandi artisti hanno avuto il piacere di eseguire dal vivo all’Arena di Verona. Michele Bravi biondo platino per “Bella d’estate” con Mika Bella d’Estate, disponibile sulle piattaforme... L'articolo Michele Bravi cambia look: biondo platino per “Bella d’estate” con Mika (FOTO e VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

RaiRadio2 : ?? Bella d'estate vai | Via da me ?? Inizia così la seconda serata del #SeatMusicAwards20! Con @mikasounds e… - michele_bravi : “Bella d’estate” | Mika (with Michele Bravi) Disponibile su tutte le piattaforme digitali. - TIM_music : Una cover realizzata per 'amore di Mango', grande e indimenticabile cantautore della musica italiana! @mikasounds e… - Lazialibera1 : RT @MikaFanClub: ????#SeatMusicAwards20 REPLAY - FACEBOOK VIDEO @mikasounds #MIKA ft. @Michele_Bravi 'Bella D'Estate' di Mango #SEATMusicAwa… - B4DATL0VE : michele bravi biondo >>>>>>>>>> -