METEO oggi, domenica 6 Settembre. Peggiora, in arrivo TEMPORALI anche forti (Di domenica 6 settembre 2020) L’anticiclone si è affermato sull’Italia riportando METEO stabile e clima estivo, ma ora lo scenario tende di nuovo a cambiare. Una perturbazione in discesa dal Nord Europa sta raggiungendo le Alpi, innescando un nuovo Peggioramento. Il campo anticiclonico si va indebolendo e sta subendo l’erosione ad opera della saccatura che tende a sprofondare verso la Francia ed il Mediterraneo. Piogge e TEMPORALI tornano così protagonisti su alcune parti del Nord, mentre il tempo si manterrà ancora generalmente stabile su gran parte del Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio cosa attenderci come evoluzione METEO per oggi, domenica 6 Settembre. La giornata si presenterà inizialmente soleggiata su gran parte d’Italia, ma ... Leggi su meteogiornale

