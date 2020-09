METEO Italia: Temporali verso il Nord. Si formerà un ciclone mediterraneo (Di domenica 6 settembre 2020) METEO SINO ALL’11 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il bel tempo ed il clima estivo sono protagonisti su gran parte dell’Italia in questo avvio di weekend, nonostante la presenza di una lieve area d’instabilità a ridosso della Sicilia. Una perturbazione, in discesa dal Nord Europa, sta però per entrare sulla scena e punta le Alpi con un peggioramento nel corso di domenica sulle regioni settentrionali. Il campo di alta pressione verrà quindi eroso sul bordo settentrionale. Torneranno quindi a fare la loro comparsa Temporali dalle Alpi alla Val Padana già nel corso della giornata festiva, mentre sul resto d’Italia si manterrà il bel tempo estivo. L’affondo della saccatura sul mediterraneo Centro-Occidentale ... Leggi su meteogiornale

