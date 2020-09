Meteo Italia, subito i NUBIFRAGI e la GRANDINE su alcune regioni (Di domenica 6 settembre 2020) Cambia di nuovo il Meteo, dopo la mini parentesi di tempo stabile con tipica estate settembrina. Non c’è stato quindi nemmeno il tempo per l’anticiclone di affermarsi sull’Italia che già ora deve fronteggiare un’offensiva perturbata dal Nord Europa. L’anticiclone inizia ad indebolirsi, eroso sul perimetro settentrionale dalla saccatura nordica che si sta protendendo verso la Francia. Il sistema perturbato, legato all’onda ciclonica, punta il Nord Italia, con un peggioramento che domenica si estenderà dalle Alpi alla Val Padana. Questo deterioramento delle condizioni Meteo si accentuerà all’inizio della nuova settimana, con scenari ancora più avversi almeno su alcune regioni. In avvio di settimana ... Leggi su meteogiornale

