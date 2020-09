METEO Italia: ecco forti TEMPORALI e GRANDINE. Previsioni per la settimana (Di domenica 6 settembre 2020) METEO SINO AL 12 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Lo scenario METEO tende di nuovo a cambiare, con l’anticiclone che è durato poco ed è già in indebolimento. Una perturbazione in discesa dal Nord Europa sta raggiungendo le Alpi, innescando un nuovo peggioramento. Piogge e TEMPORALI tornano così protagonisti su alcune parti del Nord, mentre il tempo si mantiene ancora generalmente stabile su gran parte del Centro-Sud. L’affondo della saccatura sul Mediterraneo Centro-Occidentale isolerebbe un vortice ad inizio settimana. L’area ciclonica si porterà infatti più a ridosso dell’Italia lunedì, con perno posizionato grosso modo sul Golfo del Leone prima di scivolare sulle Baleari. Il fronte associato alla saccatura ... Leggi su meteogiornale

