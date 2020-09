Meteo Italia – Allerta Arancione in Liguri e gialla in altre sei regioni (Di domenica 6 settembre 2020) Temporali al nord e in Sicilia. Una perturbazione di origine nord-atlantica interesserà le regioni settentrionali Italiane determinando, dal pomeriggio di oggi, piogge e temporali, intensi e diffusi sulle aree alpine e pedemontane, per poi estendersi dalla sera anche ai restanti settori, soprattutto a nord-ovest. Al contempo, una perturbazione di origine africana interesserà invece la Sicilia, … Leggi su periodicodaily

Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: #METEO - #ITALIA sotto ASSEDIO dei violenti #TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l'#ALLERTA, ecco le città coinvolte… - CentroMeteoITA : #METEO - #ITALIA sotto ASSEDIO dei violenti #TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l'#ALLERTA, ecco le città coinv… - carmenzeo : CORONAVIRUS: anche in ITALIA RISCHIO CONTAGI FUORI CONTROLLO come in Spagna, Germania, Francia. Parla il Prof. LOPA… - carmenzeo : CORONAVIRUS: anche in ITALIA RISCHIO CONTAGI FUORI CONTROLLO come in Spagna, Germania, Francia. Parla il Prof. LOPA… - DucciDaniele : @letiziadavoli Perché in Italia le previsioni meteo possono farle cani e porci, non esiste una legge che lasci il c… -