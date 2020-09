Meteo in Lombardia, pericolo forti temporali: scatta l’allerta per 24 ore (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo un weekend in larga parte soleggiato ed estivo, un peggioramento sopraggiungerà nella serata di domenica con acquazzoni e temporali a partire dai rilievi che entro la notte si potranno estendere anche alle pianure. Lo anticipano gli esperti di 3bMeteo.com. La nuova settimana inizierà all’insegna del tempo più instabile con occasione per piogge e acquazzoni … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Meteo in Lombardia, pericolo forti temporali: scatta l’allerta per 24 ore proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni
allertaLOM Previsione per Regione Lombardia del 06/09/2020 per il rischio Idro-Meteo - Idrogeologico
#AllertaMeteo per domani Lunedì 07/09/2020 ?? #AllertaGialla in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Veneto…
allertaLOM Previsione per Regione Lombardia del 06/09/2020 per il rischio Idro-Meteo - Idrogeologico…

In Italia ci sono 1.695 nuovi casi di coronavirus, in leggero calo rispetto ai 1.733 di venerdì. Nelle ultime 24 ore sono stati però registrati altri 16 decessi, il numero più alto delle ultime settim ...

ROMA (ITALPRESS) – I nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 1.297, 389 in meno rispetto ai 1.695 di ieri. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero de ...

