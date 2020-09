Meteo in Lombardia, pericolo forti temporali: scatta l’allerta per 24 ore (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo un weekend in larga parte soleggiato ed estivo, un peggioramento sopraggiungerà nella serata di domenica con acquazzoni e temporali a partire dai rilievi che entro la notte si potranno estendere anche alle pianure. Lo anticipano gli esperti di 3bMeteo.com. La nuova settimana inizierà all’insegna del tempo più instabile con occasione per piogge e acquazzoni … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Meteo in Lombardia, pericolo forti temporali: scatta l’allerta per 24 ore proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

