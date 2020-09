METEO estremo negli USA, dal CALDO alle tempeste di NEVE (Di domenica 6 settembre 2020) La prima sfuriata artica della stagione colpirà parte del Nord America nel corso della prossima settimana. Non sono così rari gli episodi di freddo settembrino, ma ciò che colpisce in questo caso è l’improvviso passaggio da condizioni tipicamente estive a scenari addirittura invernali. Si passerà davvero dall’estate all’inverno in circa 24 ore. Le temperature crolleranno in picchiata persino di 30 gradi e oltre, in considerazione del fatto che l’aria molto fredda spodesterà via quella molto più calda preesistente. Il tracollo delle temperature sarà molto pesante nell’angolo fra Colorado, Nebraska e Wyoming. Oltre all’arrivo del freddo, arriveranno addirittura le gelate e le nevicate a quote basse, con l’apice del freddo che si attende tra l’8 ed il 10 settembre. La ... Leggi su meteogiornale

