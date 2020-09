Messa oggi in tv domenica 6 settembre su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 6 settembre 2020) Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 6 settembre. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. Canale 5 10:00 – Santa Messa (Canale 5 del digitale terrestre e in streaming su Mediaset Play) Leggi su sportface

Messa oggi domenica 6 settembre in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming

ZOLI DARIO

"Amarti è stato facile, dimenticarti è impossibile perché sarai per sempre nel nostro cuore". La tua famiglia Per pregare e ricordare Dario sarà celebrata una Santa Messa oggi alle ore 11 nella parroc ...

NASCAR oggi, Cook Out Southern 500: orario, programma, tv, streaming. Iniziano i Playoffs!

Conclusa la regular season con una spettacolare manifestazione al Daytona International Speedway (Florida), la NASCAR Cup Series inizia i Playoffs dal Darlington Raceway. Lo storico ovale situato nell ...

