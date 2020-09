Meloni: «Figuraccia di Conte sui morti di Covid in Italia. Ecco che ha detto e tutti tacciono» (video) (Di domenica 6 settembre 2020) «Conte non sa quanti siano i morti di coronavirus in Italia. Spara 135mila invece di 35mila. Provano a correggerlo e lui insiste. Ecco in che mani siamo». A smascherare l’ennesima Figuraccia del premier ci pensa Giorgia Meloni, su Twitter. «In un altro Stato avrebbe fatto scandalo. In Italia i media di regime tacciono. Anzi, il Tg1 manda in onda la dichiarazione falsa». Meloni: «M5S cintura nera dell’odio» Ma non solo, l’attacco è a tutto campo. E continua dal palco di Grosseto. «C’è una politica che difende la poltrona e una politica che difende la Nazione. Noi appartiamo ala seconda categoria», afferma la leader di FdI. «Noi non volgiamo gli ... Leggi su secoloditalia

