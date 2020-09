Melania Trump contro l’ex amica (e autrice di una biografia scomoda): «Una donna insicura» (Di domenica 6 settembre 2020) Una replica è, infine, arrivata. Melania Trump, che l’ex amica e consigliera Stephanie Winston Wolkoff ha reso protagonista di una biografia al vetriolo, non ha lasciato passare sotto silenzio la pubblicazione del memoir. «Il libro non è solo pieno di falsità e deliri paranoici, ma è interamente fondato su un bisogno immaginario di vendetta», ha detto un portavoce della First Lady, spiegando come «la Wolkoff abbia cercato di accrescere l’immagine di sé denigrando e sminuendo ogni persona con la quale abbia lavorato. Eppure, continua a dipingersi come una vittima», ha proseguito Stephanie Grisham, capo dello staff di Melania Trump. «È triste constatare come questa donna profondamente insicura abbia un bisogno tale di dirsi importante da adombrare ogni logica», ha concluso la Grisham, secondo cui «Chiunque registri di nascosto il proprio supposto miglior amico sia disonesto». Leggi su vanityfair

CosmaiMaurizio : Miserie umane..Cosa ha scritto la rivista The Atlantic che ha fatto infuriare Trump - _vitoperrino : Cosa ha scritto la rivista The Atlantic che ha fatto infuriare Trump - Agenzia_Italia : Cosa ha scritto la rivista The Atlantic che ha fatto infuriare Trump - Libero_official : Donald Trump sotto accusa: 'I soldati americani morti? Perdenti e sfigati'. Ma il presidente smentisce… - generacomplotti : RT @mittdolcino: A che livello arrivano le bugie Dem Vedasi anche, tra i globalisti, chi le pubblica in Italia (ad es. il FQ, Bilderberg do… -