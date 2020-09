Maya Hawke, le foto a Venezia 77: "Girare un film con i miei? Sarebbe magico" (Di domenica 6 settembre 2020) Tra gli ospiti internazionali di Venezia 77, Maya Hawke ha presentato il film Mainstream ed ha dichiarato che per lei Sarebbe magico Girare un film con i suoi genitori: ecco le foto. Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, è arrivata a Venezia 77 per presentare il film Mainstream di Gia Coppola ed ha ammesso che per lei, Girare un film con i suoi genitori, Sarebbe magico. Come si vede nelle foto qui sopra, sul red carpet Veneziano, Maya Hawke è apparsa scintillante nel suo abito Versace in stile ... Leggi su movieplayer

Venezia 77, Maya Hawke: 'Solo sui social sono davvero me stessa'

La vita cuori e like, le emoji, la dittatura dello smartphone, il valore della vita misurato con l'indice dei follower, pazienza se non hai talento perché quello che conta è l'apparenza. E' la dittatu ...

