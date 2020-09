Maxi Lopez contro Wanda Nara, è indignato: due figli risultati positivi al covid 19 (Di domenica 6 settembre 2020) Sta facendo molto discutere una intervista rilasciata da Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, nella quale il calciatore punta il dito contro la donna. Il motivo? Lopez si dice indignato in quanto dopo il viaggio fatto a Ibiza con i suoi figli e Icardi, due di loro sono risultati positivi al covid 19.Una rivelazione che però non coincide con quanto nelle ultime ore aveva dichiarato la Nara. Dopo la notizia della positività al covid 19 di suo marito, Mauro Icardi, Wanda aveva detto che lei e i bambini, dopo il tampone, erano risultati negativi. Ma Maxi Lopez ai giornali, ... Leggi su ultimenotizieflash

