Matteo Salvini risponde a Favino: cosa ha detto il leader della Lega (Di domenica 6 settembre 2020) Ospite alla prima del film Padrenostro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia Matteo Salvini è riuscito a non farsi coinvolgere dalle polemiche. Presente sul red carpet del Lido con la sua compagna Francesca Verdini il leadear della Lega si è presentato come privato cittadino con la sola intenzione di divertirsi e trascorrere una serata diversa. A coinvolgerlo in una presunta contraddizione il protagonista del film di Noce Pierfrancesco Favino che nelle ore che hanno preceduto la prima del film ha rivelato che la presenza di Salvini non era stata voluta dalla produzione del film ne tanto meno da qualcuno del cast. Favino ha chiaramente detto che Salvini non era stato invitato e che nonostante l’argomento ... Leggi su quotidianpost

fanpage : Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” - Mov5Stelle : Da Matteo Salvini sempre le solite bugie su campi rom e illegalità: @virginiaraggi lo smaschera con i fatti ???… - fattoquotidiano : Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato, in motoscafo, al Lido di Venezia per assistere alla proiezione de… - paolaokaasan : RT @ilgiornale: Pierfrancesco Favino provoca Matteo Salvini a Festival di Venezia prima della proiezione di Padre Nostro e la Lega accusa l… - massimobitonci : Matteo Salvini e Luca Zaia: una grande squadra! #lega -