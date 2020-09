Marica Pellegrinelli, la verità su Eros Ramazzotti: “Lo amo ancora, ma…” (Di domenica 6 settembre 2020) A distanza di tempo dalla loro separazione, Marica Pellegrinelli parla per la prima volta della rottura con l’ex marito Eros Ramazzotti. La modella ha rilasciato delle dichiarazioni importanti e per certi versi inaspettate, rispetto all’attuale rapporto e ai sentimenti verso il padre dei suoi figli. L’addio tra il cantate e la sua seconda ex moglie, ha riempito per mesi le pagine dei giornali di gossip; oggi, dopo più di un anno dalla separazione, la modella ha voluto raccontare la sua verità. Tra i due sembra essere rimasto un grande rispetto, anche per amore dei due figli, Raffaela e Gabrio Tullio. A testimoniare la stima reciproca anche il fatto che, immediatamente dopo la separazione, Eros Ramazzotti ha sempre difeso Marica ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Marica Pellegrinelli: “Amo Eros più di prima ma l’amore deve realizzarti” - #Marica #Pellegrinelli: #prima - ModaCorriere : Marica Pellegrinelli non gioca con le parole ed è una perfezionista nei cassetti degli armadi così come nella gesti… - zazoomblog : Marica Pellegrinelli: amo ancora Eros Ramazzotti - #Marica #Pellegrinelli: #ancora - ModaCorriere : Marica Pellegrinelli: «Eros? Lo amo ancora, ma in modo diverso. Ora sogno il cinema» - Corriere : Marica Pellegrinelli: «Eros? Lo amo ancora, ma in modo diverso. Ora sogno il cinema» -