Marica Pellegrinelli: “Continuo ad amare Eros Ramazzotti, ma…” (Di domenica 6 settembre 2020) La fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e i continui flirt attribuitele nell’ultimo anno non hanno cambiato Marica Pellegrinelli. La modella in questi giorni si è concessa ad un’interessante intervista al Corriere della sera dove ha parlato per la prima volta della sua vita privata. Marica ha spiegato d’amare ancora molto il cantante romano, padre dei suoi due figli, ma è un affetto diverso che nel tempo è cambiato. La Pellegrinelli ha confermato di condividere con Eros, nonostante il distacco e la separazione, le case e ovviamente la gestione affettuosa e civile dei figli: “Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene. Se la passione non ti ... Leggi su quotidianpost

