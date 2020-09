Marica Pellegrinelli confessa: “Eros Ramazzotti? Forse lo amo più di prima, ma…” (Di domenica 6 settembre 2020) Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non sono più una coppia da ormai diverso tempo. Il celebre cantante e la modella hanno annunciato la loro separazione nel luglio del 2019 e, da allora, entrambi sono stati spesso al centro del gossip, ormai molto attento alla loro vita sentimentale. Ad Eros è stato più volte attribuito un flirt con Roberta Morise, oggi a quanto pare fidanzata con un componente del trio Il Volo, e con un’ex allieva di Amici. Marica, invece, da mesi ha una relazione fatta di alti e bassi con l’imprenditore Charley Veza. I due pare che adesso abbiano deciso di darsi un’altra possibilità dopo un periodo di crisi che li aveva portati ad allontanarsi. La Pellegrinelli, intervistata da Il Corriere della Sera ha parlato del suo matrimonio ormai ... Leggi su isaechia

