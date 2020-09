Marche, Battistoni, Fi,: 'Mangialardi ha copiato Bonaccini sulla proposta turistica' (Di domenica 6 settembre 2020) 'Gli spin doctors del marketing elettorale di Mangialardi sono gli stessi di Bonaccini, si sa. Tanto che non si sono neanche arrovellati a scoprire i prodotti turistici delle Marche: li hanno ... Leggi su anconatoday

ANCONA – Sale il clima elettorale e si calda la polemica. A due settimane dalle Regionali 2020 è sempre più scontro tra le parti. Il commissario regionale di Forza Italia sen. Francesco Battistoni acc ...

Battistoni e Acquaroli: "Sosteniamo Guido Rossi Ussita deve cambiare"

Il senatore Francesco Battistoni, commissario di Forza Italia nelle Marche e vicepresidente della commissione agricoltura in senato, tira la volata al candidato sindaco di Ussita Guido Rossi. Ieri, ne ...

