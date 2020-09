Marca: “State molto attenti alla Juve! Accordo con Suarez: si chiude come Rakitic” [FOTO e DETTAGLI] (Di domenica 6 settembre 2020) “State molto attenti alla Juventus!“. Titola così oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca‘ a proposito dell’operazione Luis Suarez che viene definita “imminente”. Poi il giornale spagnolo dà qualche DETTAGLIo in più: “Si può annunciare che Suarez ha un Accordo, un patto con la Juve sul contratto che lo porterà a diventare il nuovo compagno di Ronaldo nell’attacco bianconero. L’operazione si chiuderà come quella di Rakitic col Siviglia: la Juve pagherà una parte molto bassa di indennizzo per il cartellino, mentre il Barça riceverà molti bonus legati alle prestazioni e alle vittorie ... Leggi su calcioweb.eu

