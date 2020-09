Maran, assessore urbanistica Milano: “Nuovo stadio? Stiamo aspettando le nuove proposte” (Di domenica 6 settembre 2020) L’assessore all’urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan Servirà ancora un po’ di attesa a Inter e Milan prima di intraprendere i lavori per il nuovo stadio. Il punto della situazione intorno al progetto delle due società è fatto da Pierfrancesco Maran, assessore del comune lombardo. “Stiamo aspettando che vengano depositate le proposte che verranno analizzate. Si è lavorato molto bene negli scorsi mesi, diversi punti critici sono stati affrontati e risolti, ma adesso ci vuole una proposta dettagliata che deve essere valutata. Speriamo che il lavoro impostato sia essenziale per la ... Leggi su intermagazine

Tavianigiulia : RT @NicoloRubeis: L'assessore all'Urbanistica e al Verde di Milano Pierfrancesco Maran, rispondendo alla @Agenzia_Dire : 'Periodo non facil… - autocostruttore : Comunali Milano, l’assessore Maran: “Sala si ricandiderà, un bene per tutti” - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: Comunali #Milano, l’assessore @PierMaran: “#Sala si ricandiderà, un bene per tutti” - NicoloRubeis : L'assessore all'Urbanistica e al Verde di Milano Pierfrancesco Maran, rispondendo alla @Agenzia_Dire : 'Periodo non… - Agenzia_Dire : Comunali #Milano, l’assessore @PierMaran: “#Sala si ricandiderà, un bene per tutti” -

Ultime Notizie dalla rete : Maran assessore Comunali Milano, l'assessore Maran: "Sala si ricandiderà, un bene per tutti" Dire Porta Vittoria, donna travolta all'improvviso da un grosso ramo: gravi traumi alle gambe

Una donna di 57 anni ha riportato diversi traumi alle gambe dopo essere stata improvvisamente travolta dalla caduta di un grosso ramo. L'accaduto in piazza Grandi, zona Porta Vittoria, verso le 15 di ...

Comunali Milano, l’assessore Maran: “Sala si ricandiderà, un bene per tutti”

MILANO – “Beppe Sala si ricandidera’ a sindaco alle prossime comunali, e questo e’ un bene per tutti”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica e al Verde di Milano Pierfrancesco Maran, rispondendo all ...

Una donna di 57 anni ha riportato diversi traumi alle gambe dopo essere stata improvvisamente travolta dalla caduta di un grosso ramo. L'accaduto in piazza Grandi, zona Porta Vittoria, verso le 15 di ...MILANO – “Beppe Sala si ricandidera’ a sindaco alle prossime comunali, e questo e’ un bene per tutti”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica e al Verde di Milano Pierfrancesco Maran, rispondendo all ...