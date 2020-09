Mara Venier è ossessionata: le rivelazioni del marito Nicola Carraro (Di domenica 6 settembre 2020) Il produttore Nicola Carraro, durante un’intervista, ha svelato alcuni retroscena della sua vita quotidiana con la moglie Mara Venier, del loro primo incontro, non proprio felice e dell’ossessione della moglie. Scopriamo le manie e qualche segreto sulla vita privata della presentatrice di Domenica In. L’ossessione della Venier: sveglia il marito alle 6 per farlo Mara Venier e Nicola Carraro sono sposati dal 2006 e, nonostante il loro rapporto sia ancora acceso come i primi tempi, il marito di Mara non le riserva qualche critica pungente. Infatti, durante l’intervista concessa al settimanale Nuovo, l’ex produttore cinematografico ed editore italiano, ... Leggi su thesocialpost

