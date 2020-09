Manfredi uno e trino: candidato di Zingaretti, aiuta i renziani a Ercolano (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Che confusione sotto al Vesuvio! Il candidato al consiglio regionale del Pd, Massimiliano Manfredi, gira come una trottola (come tutti gli altri aspiranti consiglieri) a caccia di voti. E’ consuetudine, quando si vota sia per le regionali che per le comunali, dare vita a abbinamenti e accordi tra candidati nelle diverse elezioni. Di solito, però, si resta nell’ambito dello stesso partito. Manfredi, invece, a Ercolano, è stato protagonista di una iniziativa cromaticamente e politicamente curiosa: ha comiziato in un comitato elettorale… di Italia viva. Eccolo insieme a Nunzio Spina e Assunta Riccio, candidati al consiglio comunale di Ercolano per il partito di Matteo Renzi. La ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Manfredi uno Manfredi uno e trino: candidato di Zingaretti, aiuta i renziani a Ercolano anteprima24.it Regionali, Salvini: "Il mio obiettivo è sette a zero". E attacca sulla scuola: "Azzolina e Manfredi fantasmi"

Sull'esito delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre Matteo Salvini è ottimista: "Quello che mi pongo come obiettivo è il 7 a 0", ha detto in una conferenza stampa a margine del Forum Ambrosetti ...

Affondo di Salvini: 'Governo spieghi i silenzi sul Covid'

Il leader della Lega Salvini a tutto campo all'attacco del governo. Con l'accusa in una lettera al Corriere di non aver condiviso informazioni su 'elementi allarmanti' sugli effetti del covid. E da Ce ...

