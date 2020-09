Malore in diretta, ricoverato il candidato governatore del Veneto (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - E' stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Padova, Arturo Lorenzoni. Il candidato del centrosinistra alla presidenza del Veneto è risultato positivo al coronavirus due giorni fa. Oggi Lorenzoni ha partecipato, in collegamento da casa, alla conferenza stampa a suo sostegno, con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta. Al termine dell'incontro, però, ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione ed è stato trasportato da un'ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Una volta in ospedale, è stato lo stesso candidato a spiegare: "Ho avuto oggi un calo di pressione legato alla presenza del coronavirus. I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi nel reparto di Malattie infettive per ... Leggi su agi

